اليمن.. تحذير أممي من ارتفاع مصابي سوء التغذية إلى 3.2 ملايين

اليمن/ الخليج 365

حذّرت 3 منظمات أممية، الأربعاء، من ارتفاع عدد الذين يعانون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي جنوبي اليمن، إلى 3.2 ملايين شخص خلال الستة أشهر المقبلة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو).

وقال البيان إن "تحليلا للأوضاع في 133 مديرية جنوبي اليمن، أظهر زيادة مقلقة للأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وتوقع البيان بأن "يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 2 مليون إلى 3.2 ملايين في الأشهر الستة المقبلة جنوبي اليمن"، دون الإشارة إلى إحصائيات بشأن باقي المناطق اليمنية.

Advertisements

وأضاف: "منذ منتصف ديسمبر(كانون أول) 2019 إلى منتصف يونيو (حزيران) 2020 ، فقدت العملة المحلية (الريال اليمني) ما متوسطه 19 في المئة من قيمتها مقابل الدولار".

وتعاني مجمل المناطق اليمنية (شمالا وجنوبا) من صعوبة حادة في المعيشة جراء استمرار النزاع، فيما تشير التقارير الأممية إلى أن 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية.

ومنذ مارس/آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.