تركيا تحيّد إرهابيين اثنين من "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد إرهابيين اثنين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، إثر غارة جوية، شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر تويتر، الأربعاء، إن مقاتلات تركية نفذت غارة جوية على منطقة "هاكورك" شمالي العراق.

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وأضافت أن الغارة أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين من المنظمة.

وأكدت الوزارة على استمرار عملياتها العسكرية ضد "بي كا كا" الإرهابية بكل حزم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

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