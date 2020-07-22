شكرا لقرائتكم خبر عن الخرج.. إغلاق فرع أحد البنوك بعد اكتشاف إصابات بكورونا بين العاملين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت اللجنة الميدانية المشتركة للرقابة على المنشآت والأسواق التجارية لمكافحة كورونا، اليوم الأربعاء، إغلاق فرع أحد البنوك، في محافظة الخرج بعد ثبوت حالات مصابة بكورونا بين العاملين.

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وقالت بلدية محافظة الخرج في بيان لها، إن إغلاق الفرع التابع لأحد البنوك، مستمر حتى يستكمل البنك الاشتراطات الاحترازية المعتمدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

كما أكدت بلدية محافظة الخرج، أن إغلاق فرع البنك مستمر لضمان سلامة العاملين وعملاء المصرف.