شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يوجه نصيحة واقعية لكل زوجين تجاوزا 60 عاماً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه الدكتور خالد النمر، نصيحة مهمة لكل زوجين تجاوزا الستين عاماً من العمر، خاصة إذا كان أحد الزوجين مصاباً بمرض أو ما شابه ذلك.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “نصيحة من واقع ما أراه.. لكل زوجين تجاوزا عمر الستين سنة أحدهما أو كلاهما.. الطرف الآخر لديه أمراض كثيرة وأصبح حساساً جداً للكلمات الجارحة أو المزاح الثقيل”.
وأضاف الدكتور خالد النمر: “لذلك فعليكَ أيها الزوج، أو عليكِ أيتها الزوجة بالكلمة الطيبة أو الصمت.. وإيّاك واستثارتَه”.
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