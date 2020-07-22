وذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، أن صفحة ولاية تلمسان نشرت صورة لمواطن جزائري تم إجلاؤه إلى أرض الوطن، وهو يسجد على أرض المطار فور وصوله البلاد.
ويظهر في الصورة رجل يسجد لله عندما نزل من الطائرة في مطار مصالح الحاج زناتة.
وعلقت صفحة الولاية الجزائرية بأنه من الصور التي ستظل راسخة في الأذهان والتي سيسجلها التاريخ، صورة لأحد المواطنين بمطار تلمسان لدى وصوله إلى أرض الوطن، في إطار عملية مواصلة إجلاء الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أن الصورة انتشرت على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر... صورة المواطن "الساجد" تثير ضجة في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.