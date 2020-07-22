الجزائر... صورة المواطن "الساجد" تثير ضجة في البلاد

وذكرت صحيفة "النهار"، مساء اليوم الأربعاء، أن صفحة ولاية تلمسان نشرت صورة لمواطن جزائري تم إجلاؤه إلى أرض الوطن، وهو يسجد على أرض المطار فور وصوله البلاد.

ويظهر في الصورة رجل يسجد لله عندما نزل من الطائرة في مطار مصالح الحاج زناتة.

وعلقت صفحة الولاية الجزائرية بأنه من الصور التي ستظل راسخة في الأذهان والتي سيسجلها التاريخ، صورة لأحد المواطنين بمطار تلمسان لدى وصوله إلى أرض الوطن، في إطار عملية مواصلة إجلاء الجزائريين العالقين في مختلف دول العالم، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ولفتت الصحيفة الجزائرية إلى أن الصورة انتشرت على نطاق واسع في صفحات التواصل الاجتماعي.