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وأعلن حمدوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة السودانية عن القائمة التي ضمت 18 شخصا، بينهم امرأتان، هما آمال محمد عزالدين عثمان للولاية الشمالية وآمنة أحمد محمد أحمد المكي لولاية نهر النيل، والذين سيتولون مهامهم في الأيام القليلة المقبلة.
وكتب رئيس الوزراء السوداني عبر حسابه بموقع "تويتر"، بعد إعلان الأسماء: "آمل أن تكون هذه الخطوة ذات أثر بالغ في حفظ الأمن والاستقرار ونقل ثمار الثورة إلى الولايات، ليجني كل السودانيين ثمار التغيير الذي بذلوا في سبيله كل غالٍ ونفيس".
وتسعى الحكومة الانتقالية في البلاد التي تتشارك الحكم مع الجيش إلى إنجاز المرحلة الانتقالية، والتحول إلى نظام ديمقراطي بديل لما شهدته البلاد لأكثر من 30 عاما خلال حكم البشير.
وعقد مؤتمر شركاء السودان الدوليين في يونيو/حزيران الماضي بهدف دعم السودان اقتصاديا، حيث حصلت الحكومة بالسودان على حوالي 1.8 مليار دولار.
يشار إلى أن السودان يعاني من مشكلات اقتصادية صعبة منذ فقد إيرادات النفط جراء انفصال جنوب السودان في العام 2011، وهذه الأزمة الاقتصادية كانت سببا رئيسا في عزل الرئيس السابق عمر البشير من السلطة، في أبريل/نيسان 2019، في أعقاب ثورة شعبية في نهايات ديسمبر/كانون الثاني 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم امرأتان... رئيس الوزراء السوداني يعلن قائمة الولاة الجدد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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