شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة المغربية تسجل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 220 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 17962 حالة في المغرب.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 1.047.871 حالة منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن الفترة نفسها عرفت 5 حالات وفيات، أربعة منها في مراكش وخامسة بمدينة طنجة، ليصل عدد "ضحايا كورونا" إلى 285 حالة.

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ولفتت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 247 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15.636 حالة.

وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.