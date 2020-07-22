شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقى للاطمئنان على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء العراقي للاطمئنان على صحته. وفى وقت سابق أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره لكل من اطمأن على صحته.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً من محمد بن زايد للاطمئنان على صحته، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية.

وفى وقت سابق عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.