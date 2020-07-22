شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: صلاة عيد الأضحى ستقام بالمنازل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيف الظاهري المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات اليوم الأربعاء إن صلاة عيد الأضحى ستقام في المنازل "مع بث التكبيرات من خلال الوسائل المرئية والمسموعة".
وأضاف في مؤتمر صحفي افتراضي أنه اعتبارا من الثالث من أغسطس سيتم "رفع السعة الاستيعابية للمساجد لتصبح 50 في المئة".
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