شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 390 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن تسجيل 236 إصابة جديدة وشفاء 390 من فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 57 ألفا و498 حالة.

كما أعلنت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، وفاة حالة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 341 حالة، موضحة شفاء 343 حالة جديدة بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ إجمالى حالات الشفاء 49 ألفا و964 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تكثيف إجراءات التقصى والفحص فى الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، حيث تم إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية.