شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 390 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإمارات عن تسجيل 236 إصابة جديدة وشفاء 390 من فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 305 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 57 ألفا و498 حالة.
كما أعلنت الوزارة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الثلاثاء، وفاة حالة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 341 حالة، موضحة شفاء 343 حالة جديدة بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ إجمالى حالات الشفاء 49 ألفا و964 حالة.
وأشارت إلى أنه تم تكثيف إجراءات التقصى والفحص فى الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، حيث تم إجراء أكثر من 40 ألف فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 390 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.