شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة في البلاد إلى 561. ووفقا لموقع روسيا اليوم، أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات به إلى 32، بينما ارتفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 165 بعد الإعلان عن شفاء 5 حالات من الإصابات.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت منذ يومين إعادة إغلاق صالات الأفراح والتعازي لمنع انتشار المرض، وحذرت من أن تجاوز الإصابات عتبة 500 إصابة ينذر بتفش واسع للفيروس في حال التهاون بإجراءات الوقاية.