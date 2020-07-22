شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منزلا جنوب القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلاً جنوب القدس المحتلة وأفادت مصادر محلية في القدس، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء في حي الشيّاح بجبل المكبر جنوب شرق القدس تعود ملكيتيه للمواطن سيف الدين علي جمعة.

وفى وقت سابق، قال مسؤولون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن الإسرائيلية داهمت مؤسسات ثقافية فلسطينية في مدينة القدس وقامت بتفتيشها كما داهمت منازل القائمين على إدارتها وألقت القبض عليهم.

ونشر مركز يبوس الثقافي الذي تأسس في 1995 ويقع على بعد أمتار من أسوار البلدة القديمة للقدس بصفحته على فيسبوك صورا لأفراد بلباس مدني وآخرين في زي الشرطة يفتشون مقره.

وقال المركز في تعليق مصاحب "قوات الاحتلال ترافقها عناصر المخابرات تقتاد كل من مديرة مركز يبوس الثقافي رانيا إلياس ومدير المعهد الوطني للموسيقى سهيل خوري من منزلهما إلى مركز يبوس الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى وتبدأ بمصادرة ملفات وممتلكات للمركز والمعهد وتخبرهم بأنهم موقوفين على ذمة التحقيق".