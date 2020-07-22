شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة عمانية تسجن شخص 6 أشهر.. دعا لعدم تقديم علاج مجانى لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الادعاء العام بسلطنة عمان، عبر صفحته على "تويتر"، إن المحكمة الابتدائية أدانت اليوم الأربعاء متهماً بجنحة نشر ما من شأنه المساس بالنظام العام، وقضت بسجنه 6 أشهر وتغريمه ألف ريال عماني ومصادرة أداة الجريمة، ونشر الحكم.



وأشار الادعاء العام فى تغريدته التى رصدتها صحيفة "الشبيبة العمانية"، إلى أنه رصد في صفحة المتهم الإلكترونية تغريدات من شأنها إثارة الفتنة والنعرات المناطقية، بشأن عدم تقديم العلاج المجاني لبعض مصابي فيروس كورونا من سكان البلاد.