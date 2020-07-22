شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعتقل 5 عناصر من "داعش" فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل جهاز الأمن الوطني العراقي خمسة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في نينوى.

وذكر الجهاز، في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية الفضائية، مساء اليوم /الأربعاء/- أنه:"بناء على معلومات استخبارية عن أشخاص مطلوبين وصادرة بحقهم مذكرات قبض، تمكنت قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى من إلقاء القبض على خمسة دواعش وفق المادة (1/4 إرهاب)، بعد متابعة استمرت لعدة أيام في مناطق مختلفة من مدينة الموصل".

وأضاف البيان أن المعتقلين اعترفوا، عبر التحقيقات الأولية، بمسؤوليتهم عن قتل وتهجير عدد من المواطنين آبان سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة" .. مشيرًا إلى أنه سيتم تسليمهم إلى الجهات القضائية المختصة فور انتهاء التحقيقات.

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