شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريري يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى رئيس الحكومة اللبنانية السابق رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، اتصالا هاتفيا بولى عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، متمنيا له دوام الصحة وطول العمر، حسبما ذكرت صحيفة النهار اللبنانية.

وكانت مصادر سعودية أكدت أن الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان مستقرة، وذلك بعد دخوله مستشفى بالعاصمة الرياض، أول أمس الاثنين، بسبب التهاب في المرارة. وأفادت ثلاثة مصادر سعودية في تصريح لوكالة "رويترز" بأن الملك بخير.