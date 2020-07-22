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وصول 334 يمنيا من العالقين فى المهرة إلى سقطرى بدعم قوات التحالف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل قيادة القوات المشتركة للتحالف مبادرة نقل المواطنين اليمنيين من أبناء محافظة سقطرى العالقين في محافظة المهرة. وأفادت صحيفة عكاظ بأن طائرة الخطوط الجوية اليمنية التي تكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتكاليفها، وأقلعت فى تمام الساعة ١٢:٢٠ مساء اليوم الأربعاء من مطار الغيضة، وعلى متنها ١٣٩ راكبا متجهة إلى سقطرى. 

 

وتعد هذه الرحلة هي الثالثة من نوعها؛ إذ سبقتها رحلتان، أولهما على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الملكية ، والأخرى عبر طائرة الخطوط اليمنية.

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وتكفّلت قيادة القوات المشتركة للتحالف خلال الأيام الماضية بتكاليف الرحلات الخاصة لنقل ٣٣٤ مواطنًا من أبناء جزيرة سقطرى علقوا في محافظة المهرة جراء سوء الأحوال الجوية في البحر.

 

 

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