الملك عبد الله: مساعى الأردن والإمارات فى قضايا الإقليم تصب فى بوتقة واحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن لقاءه مع ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان مثمرا، وأن مساعي البلدين المشتركة في قضايا الإقليم تنصب في بوتقة واحدة.

وقال عبدالله الثاني -في تغريدة على موقع (تويتر) أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- إن لقائي مع أخي الشيخ محمد بن زايد كان دافئاً ومثمراً كالعادة، ويستند إلى روابط أخوية تجمع بلدينا وعلاقات استراتيجية راسخة، نحرص على تعزيزها دائماً، كما أن مساعينا المشتركة في قضايا الإقليم تنصب في بوتقة واحدة هدفها خدمة القضايا العربية والحفاظ على أمن واستقرار منطقتنا".

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