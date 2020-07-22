شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: يجب التوصل لاتفاق محكم يعالج أزمة سد النهضة.. والسد ملك لكل دول المصب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السودانى، عبد الله حمدوك، إنه يجب التوصل لاتفاقية مُحكمة تعالج أزمة سد النهضة، وفقا لمؤتمر صحفى منعقد ألآن لرئيس وزراء السودان. وأضاف عبد الله حمدوك: سد النهضة هو ملك لكل دول المصب، موضحا أنه لا بديل للتفاوض بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة.

وفى وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء السودانية أنه تم اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت رئاسة الوزراء السودانية أنه سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.

وأوضحت رئاسة الوزراء السودانية أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي، لافتة إلى أن العجز أصبح كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية، حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%.