شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يعين 18 محافظا من المدنيين فى إطار الانتقال الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، عن تعيين 18 محافظا من المدنيين في إطار الانتقال الديمقراطي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت رئاسة الوزراء السودانية أنه تم اتخاذ إجراءات طوارئ من بينها التعديل التدريجي لأسعار الصرف والدولار الجمركي على مدى عامين للوصول للسعر الحقيقي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضافت رئاسة الوزراء السودانية أنه سيتم ترشيد سعر الوقود عن طريق السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين والجازولين للتحكم في الندرة.

وأوضحت رئاسة الوزراء السودانية أن سبب تعديل الموازنة هو الحاجة لتبني سياسات من شأنها تخفيف التاثير السلبي لجائحة كورونا على الوضع الاقتصادي، لافتة إلى أن العجز أصبح كبيراً جداً مما استدعى مراجعة الميزانية، حيث انخفضت الإيرادات العامة بنسبة 40%.