شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 17962 حالة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب)، وفقا للتحاليل المختبرية، بلغ 1.047.871، حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وأفادت المعطيات الرسمية بتسجيل 5 حالات وفاة، 4 منها في مراكش وواحدة بمدينة طنجة، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 285 حالة، وأكدت شفاء 247 حالة إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15.636 حالة.