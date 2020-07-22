شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تتخذ قرارًا صادمًا بشأن أصحاب هواتف «أندرويد» القديمة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف موقع “جي إس إم آرينا” التقني المتخصص، عن قرار صادم من شركة “جوجل” لأصحاب هواتف “أندرويد” القديمة، وذلك بمنعهم من ميزة هامة في الفترة المقبلة.
وذكر الموقع، أن “جوجل” قررت منع الهواتف التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 2 غيغابايت، من استخدام نظام تشغيل “أندرويد 11” بصورة كاملة.
وفتحت “جوجل” الإصدار التجريبي لـ”أندرويد 11″ لعدد كبير من المستخدمين؛ لكن أشارت إلى أن تلك الهواتف لن تكون ضمن الأجهزة التي ستتوافق للعمل مع نظام التشغيل الأحدث.
كما أن “جوجل” قررت إنهاء الدعم تمامًا على الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي “رام” بسعة 512 ميجابايت، ومن المتوقع أن تبدأ “جوجل” في التغييرات الجديدة في الربع الرابع من عام 2020 الجاري.
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