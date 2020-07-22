إسرائيل ترفع حالة التأهب في الشمال عقب تهديد من "حزب الله" اللبناني

وذكرت القناة العبرية الـ"12"، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب على الحدود الشمالية مع لبنان، عقب تهديد حزب الله بالثأر لمقتل أحد نشطائه في الهجوم الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على أهداف في سوريا.

© AFP 2020 / MAHMOUD ZAYYAT

وأفادت القناة بأن حزب الله نشر مقطع فيديو يظهر مجموعة من عناصره وهم يستعدون لتنفيذ هجوم ضد هدف إسرائيلي، ويحمل رسالة تهديد بالرد على مقتل أحد نشطائه في الهجوم الإسرائيلي الذي وقع أول أمس، الاثنين، في العاصمة السورية، دمشق.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تهديد الحزب اللبناني، جاء بعد مقتل علي كامل محسن، أحد نشطاء حزب الله في هجوم شنته الطائرات الإسرائيلية على منطقة مطار دمشق بسوريا.

ويشار إلى أن حزب الله اللبناني قد نعى، مساء أمس الثلاثاء، أحد مقاتليه، والذي قتل في العدوان الإسرائيلي على محيط مطار دمشق، مساء أول أمس الاثنين.

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وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت، مساء أول أمس الاثنين، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.

أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية "قناة كان"، أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت، أمس الاثنين، شحنة أسلحة وصلت على متن رحلة من إيران في الأيام الأخيرة.

وأكدت القناة العبرية أن إسرائيل تتخوف من رد فعل لحزب الله اللبناني بعد إعلان مقتل عنصر له في سوريا.