بن حبتور: الحرب فرضت علينا في اليمن.. وجاهزون للحوار

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أضاف ابن حبتور "نريد أن تقف الحرب في هذه اللحظة، لأن شعبنا اليمني تحمل مأساة هذا العدوان ونريد أن نخرج مخرجا مشرفا لليمن، ونحافظ على الجيرة الصحيحة، أشقائنا الجيران هم من فرضوا علينا هذه الحرب ومأساتها، السلام بالنسبة لنا مطلب أساسي وحيوي، أما الحرب هي مفروضة علينا فحسب".
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وأشار ابن حبتور إلى أن الحكومة اليمنية تقدمت بالعديد من المبادرات السلمية لإخراج اليمن من حالة الحرب والحصار، وقد ذهبنا من أجل السلام إلى كل من جنيف والكويت وعُمان وستوكهولم، ولازلنا جاهزين للذهاب إلى أي مكان للحوار من أجل سلام عادل ومشرف لليمن وجيرانه٠
ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، إذ تقول إن ما يقرب من 80% من إجمالي السكان -أي 24.1 مليون إنسان- بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، التي سيطرت عليها جماعة أنصار الله "الحوثيين" أواخر عام 2014.
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