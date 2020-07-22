رئيس الحكومة اللبنانية يكشف عن نقطة الانطلاق لتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي

وقال دياب ​خلال ترؤسه اجتماعا لوفد منتدى السفراء اللبنانيين المتقاعدين: "نعمل ليلا نهارا لمعالجة الأزمات ورغم ذلك تتعرض الحكومة للسهام السياسية في وقت يجب أن نكون يدا واحدة لمواجهة التحديات على الأقل في القضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

© Fotolia / Sergey Nivens

وأضاف: "نعمل على عدة إصلاحات لا سيما الإصلاحين اللذين أنجزتهما الحكومة في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء​ وهما، التدقيق الجنائي في حسابات ​مصرف لبنان​ والنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافق الحدودية اللبنانية، إلى جانب الإصلاح في ​قطاع الكهرباء​الأسبوع الماضي المتمثل بتعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان​".

ولفت دياب أن الخطة المالية الإصلاحية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تشكل نقطة انطلاق لتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي.