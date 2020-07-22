وقال دياب خلال ترؤسه اجتماعا لوفد منتدى السفراء اللبنانيين المتقاعدين: "نعمل ليلا نهارا لمعالجة الأزمات ورغم ذلك تتعرض الحكومة للسهام السياسية في وقت يجب أن نكون يدا واحدة لمواجهة التحديات على الأقل في القضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية".
© Fotolia / Sergey Nivens
ولفت دياب أن الخطة المالية الإصلاحية التي تعمل الحكومة على تنفيذها تشكل نقطة انطلاق لتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبنانية يكشف عن نقطة الانطلاق لتقديم برنامج لصندوق النقد الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.