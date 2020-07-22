على غرار "جورج فلويد"... الشرطة الإسرائيلية تقمع المحتجين ضد نتنياهو.. بالفيديو والصور 

وأفادت صحيفة "هاآرتس" العبرية، أن الشرطة الإسرائيلية بصدد الإفراج عن حوالي 35 متظاهرا ممن خرجوا في مسيرات تظاهرية ضد نتنياهو، للاحتجاج على سياسته تجاه جائحة كورونا، رافعين لافتات تطالب بإقالته.

وشهدت التظاهرات أمام مقر رئيس الوزراء وأمام مبنى الكنيست مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية، التي استخدمت العنف في تفريق المتظاهرين، فضلا عن استخدامهم للمياه بكثافة، وهي المظاهرات المستمرة منذ حوالي أسبوع، للتنديد بسياسة نتنياهو.

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ونُشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، صورا تظهر وضع أفراد الشرطة الإسرائيلية أرجلهم على أعناق المتظاهرين، بالطريقة نفسها التي استخدمتها الشرطة الأمريكية قبل أشهر، وتسببت في مقتل الأمريكي من أصل أفريقي، جورج فلويد.

ورفع المتظاهرون الإسرائيليون المتجمعون أمام مقر رئيس الوزراء لافتات كتب عليها "فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا"، و"نتنياهو، استقل"، و"بيبي إلى السجن".