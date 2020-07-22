شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدأ تعديل سعر صرف العملة من أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدر رويترز، اليوم الأربعاء، أن السودان سيشرع في برنامج لتعديل سعر صرف العملة من أغسطس، مستهدفا الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين.

أضاف المصدر أنه سَيُسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة من أغسطس أيضا.

وأوضح أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية 2020 التي سيقرها مجلس الوزراء ومجلس السيادة رسميا في غضون أيام.