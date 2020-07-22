شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تمديد عمل الأنشطة الاقتصادية حتى 12 ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين بمملكة الأردن، رئيس لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الدكتور طارق الحمورى، تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصادية حتى الساعة الثانية عشرة ليلا، وبدء تطبيق حظر التجول للمواطنين بعد الساعة الواحدة منتصف الليل.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قال الدكتور الحموري في تصريح صحفي إن القرار الذي يطبق اعتبارا من اليوم، جاء استناداً للمادة (3) من التعليمات رقم (1) لسنة 2020 الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من البند ثانياً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، وبناءً على توصية لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد.

وجاء القرار، بحسب الحموري، بعد أخذ التغذية الراجعة على مصفوفة التعامل مع جائحة كورونا من قبل عدد من الانشطة الاقتصادية.

وقال إن أي قرار أو إجراء حكومي ستجري مراجعته بما يخدم المصلحة العامة، وبعد ان يمر بجميع المراحل ودراسته من قبل الجهات المختصة كافة.