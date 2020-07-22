شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد تسوية سياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية تدعم الحل السياسي الذي يركز على أمن وسلامة الأراضي الليبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. وأضاف نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة: المملكة تدعم جهود المنظمة الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وتابع نائب المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة: المملكة تدعو جميع الأطراف الليبية إلى التعاون لإيجاد تسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار لليبيا.

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