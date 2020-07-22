الجزائر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 24 ألفا و872 مصابا و1111 حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم /الأربعاء/، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 24 ألفا و872 مصابا، و1111 حالة وفاة.

وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 594 إصابة و11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 16 ألفا و983 حالة.

وأضاف فورار، أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 51 مريضا بالعناية المركزة.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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