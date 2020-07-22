لبنان تشهد ارتفاعا فى عدد إصابات كورونا بـ124 حالة جديدة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد حالات فيروس كورونا، وذلك بعد انخفاضه في اليومين الماضيين إلى ما دون المائة حالة، وسجل تقرير اليوم 124 إصابة جديدة بالفيروس، 115 منها محلية، و9 حالات وافدة. وأفادت صحيفة النهار اللبنانية بأن الوزارة سجلت أيضًا حالتي وفاة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية.

ومنذ فبراير، سجّل لبنان رسميا 2859 إصابة بكوفيد-19، وجرى تسجيل إصابات كثيرة لدى اللبنانيين الوافدين من الخارج ضمن رحلات إجلاء خاصة نظمتها الحكومة قبل أن يعاد فتح المطار مطلع الشهر الحالي بعد إقفاله منذ بدء تطبيق خطة الإغلاق العام منتصف مارس.

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ويسجّل لبنان منذ نحو أسبوعين ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بعد التخفيف من قيود الإغلاق العام، بلغ أوجه في 12 يوليو مع تسجيل إصابة 131 شخصاً في يوم واحد، في صفوف عمال نظافة يعملون لدى إحدى شركات جمع النفايات في بيروت ويقيمون في المبنى ذاته.

ورغم تعليمات السلطات بوجوب الالتزام بالتدابير الوقائية وفرضها الأسبوع الماضي غرامات على من لا يلتزم وضع الكمامات، إلا أن اللبنانيين لا يبدون التزاماً فعليا بالإجراءات في خضم انهيار اقتصادي متسارع.