شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، على لسان وزيرة المالية السودانية، أن حكومة السودان توافق على إجراءات طوارئ لتعديل سعر صرف العملة أمام الدولار تدريجيا على مدى عامين "للوصول للسعر الحقيقي". وقالت وزيرة المالية السودانية،" السماح للقطاع الخاص باستيراد كميات غير محدودة من البنزين لمعالجة نقص المعروض.. استمرار دعم القمح والأدوية وغاز الطهي".

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