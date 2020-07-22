شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضطر لاقتراض 100 مليار ريال هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تدرس جميع الخيارات لتعزيز مواردها المالية، بما في ذلك إصدار ديون إضافية.



وأفادت وكالة سبوتنيك الروسية، أن الجدعان قال خلال منتدى نظمته "بلومبيرج": "من المرجح أن تضطر المملكة إلى اقتراض نحو 100 مليار ريال أكثر مما كان مخططاً لهذا العام"، وفي ذات الوقت أكد أن السعودية ليست في حالة تقشف، في حين أن الحكومة أعادت توجيه الإنفاق، فمن المرجح أن يتجاوز إجمالي الإنفاق عام 2020 أكثر من تريليون ريال، كما هو مخطط.

وتابع أن المملكة تخطط للاستفادة من سوق الديون العالمية مرة أخرى على الأقل في عام 2020 بعد بيع 12 مليار دولار من السندات الدولية حتى الآن.



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بالإضافة إلى زيادة الديون، باعت المملكة بالفعل بعض أصول الدولة كجزء من الجهود المبذولة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.



في ديسمبر، باعت الحكومة حصة 29 مليار دولار في عملاق الطاقة أرامكو السعودية من خلال أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

وتحاول السعودية دعم اقتصادها من الضربة المزدوجة لفيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط الخام. من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 6.8% هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، ما سيكون أعمق انكماش منذ أكثر من 30 عامًا.