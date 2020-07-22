شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الإماراتى يبحث مع نظيره الليبى دعم الحل السياسى للأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي، وزير الخارجية عبدالهادي لحويج تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي حرص أبو ظبي على وحدة ليبيا وتحقيق الأمن والاستقرار على كافة أراضيها.

وتابع وزير الخارجية الإماراتي: موقف دولة الإمارات الثابت بشأن الأزمة الليبية يتسق مع موقف المجتمع الدولي الداعم للمسار السياسي وفقا لمقررات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين.