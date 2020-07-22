شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تحتضن أول مدرسة رسمية للصين خارج أرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية فى دبي، عن افتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي، مع انطلاق العام الدراسي الجديد في سبتمبر المقبل بطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 2000 مقعد دراسي مع اكتمال التشغيل، وتُعد إحدى المدارس الخاصة غير الربحية.

ووفقا لصحيفة الإمارات اليوم، ستطبق المدرسة الواقعة في منطقة مردف، المنهاج التعليمي المُعتمد في مدينة هانغتشو الصينية بمواده الدراسية المتنوعة، وتضم اللغة الصينية الرسمية (الماندرين) والعلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة والتربية الأخلاقية والرياضية والفنون وغيرها، كما سيتم تدريس اللغة العربية للطلاب (لغة ثانية)، بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية، والإسلامية، وذلك طبقاً للمعايير المُعتمدة من وزارة التربية والتعليم في الدولة.

وتفقّد رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الدكتور عبدالله الكرم، والقنصل العام الصيني في دبي، لي شيوي هانغ، مقر المدرسة الجديدة للوقوف على استعداداتها للافتتاح الرسمي مع بداية العام الدراسي 2020-2021.

واعتبر الكرم أن افتتاح أول مدرسة صينية رسمية خارج الصين في دبي خطوة تعكس عمق ومتانة روابط الصداقة والتعاون بين جمهورية الصين الشعبية ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن افتتاح المدرسة الصينية في دبي سيُشكل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم الخاص في دبي، وذلك من خلال تبادل تجارب التعليم والتعلُّم مع مدارس أخرى في الإمارة، وبما ستوفره المدرسة من خيارات وفرص جديدة للتعليم عالي الجودة لأبناء الجالية الصينية في دولة الإمارات.

بدوره، قال لي شيوي هانج، إن تأسيس أول مدرسة صينية رسمية في دبي مشروع مشترك بين الصين ودولة الإمارات يحقق المنفعة للجانبين، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتبادل الثقافي.

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وأضاف: «لا يقتصر الأمر على تلبية الطلب المتزايد من المجتمع في دبي بكل ما يميزه من تنوّع كبير، ولكنه سيجذب أيضاً المواهب من الصين ومناطق أخرى من أجل الدراسة والعمل والحياة في دبي».

جدير بالذكر أن افتتاح المدرسة الصينية في دبي سيوفر المزيد من الخيارات التعليمية للجالية الصينية في دولة الإمارات، والتي يُقدر تعدادها بأكثر من نحو 200 ألف شخص، كما سيرفع إجمالي عدد المدارس الخاصة الجديدة المُقرر افتتاحها خلال العام الدراسي الجديد إلى خمس

مدارس خاصة، وعدد المناهج التعليمية المُطبقة في المدارس الخاصة في دبي إلى 18 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

أفاد المدير الأكاديمي المؤسس للمدرسة الصينية في دبي، ين لي بينج، أن المدرسة ستكون إحدى المدارس الخاصة غير الربحية في دبي، وتُشكل امتداداً للتقاليد العريقة ومفهوم التعليم المتقدم المُطبق في المدرسة الأم في مدينة هانغتشو الصينية، وذلك بهدف تزويد أبناء الجالية الصينية في دبي بالتعليم الصيني الأساسي بجودة عالية، لافتاً إلى أن المدرسة تلتزم بتطبيق مبدأ «التعليم لجميع الطلاب»، كما ستسعى جاهدة إلى بناء جيل مؤهل للمستقبل.

وأضاف أن المدرسة الصينية ستستقبل مع بدء التشغيل في سبتمبر المقبل الطلبة الصينيين حتى الصف الخامس، حيث وصل عدد المسجلين منذ فتح باب التسجيل إلى أكثر من 200 طالب وطالبة، فيما تستقطب المدرسة 37 معلماً من هانغتشو ودبي.