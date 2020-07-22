شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ محمد بن زايد يستقبل الملك عبد الله عاهل الأردن فى الإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبد الله عاهل الأردن في دولة الإمارات أثناء زيارته لبحث سبل التعاون بين البلدين.

ونشر ولي عهد أبو ظبي، مجموعة من الصور التي جمعته مع عاهل الأردن، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، وكتب "أرحب بأخي الملك عبد الله عاهل الأردن في بلده الثاني دولة الإمارات.. حرصنا مشترك على تعزيز علاقاتنا الأخوية، ودعم وحدة الصف العربي أمام التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها والعمل على حل قضاياها من خلال التفاهم والحوار".

وعلى جانب آخر، أعرب ولي عهد أبو ظبي، عن شكره لله لشفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"الحمدالله الذي منّ على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالشفاء.. سررت بالاطمئنان عليه هاتفيا.. نسأل الله تعالى أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه الصحة والعافية والعمر المديد.. ويبقيه ذخرا لوطنه وشعبه وأمته العربية والإسلامي".

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وتلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً من محمد بن زايد للاطمئنان على صحته، بعد إجرائه فحوصات طبية جراء التهاب في المراراة.

وفى وقت سابق عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء ــ عبر الاتصال المرئي ــ من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وفي مستهل الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين بالشكر والحمد للمولى جل وعلا أن منّ عليه بالصحة والعافية، إثر الفحوصات التي أجريت له جراء التهاب في المرارة، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.