شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المندوب السعودى فى الأمم المتحدة: ندعم إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب المندوب السعودي في نيويورك: نجدد دعم الحل السياسي بليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف نائب المندوب السعودي في الأمم المتحدة: ندعم إعلان القاهرة لحل أزمة ليبيا. Advertisements وتابع نائب مندوب السعودية في الأمم المتحدة: ندعم جهود وقف التدخلات بليبيا، وعلى الأطراف الليبية التعاون لإيجاد تسوية.

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