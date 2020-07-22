شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 88 حالة جديدة بفيروس كورونا فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء، اكتشاف إصابة 88 حالة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال المركز في بيان نشرته بوابة الوسط الليبية إنه أُجرى أكثر من 1732 مسحة على مدار 24 ساعة.

وأوضح المركز أن نتائج المسحات أظهرت سلبية 1644 حالة وإصابة 88 شخصا بالفيروس.

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