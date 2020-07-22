شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طفل ليبى باكيا بسبب الوضع الراهن فى البلاد: المسئولون دمروا بلادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء ليبيون عبر وسائل التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لطفل ليبى من جنوب البلاد يبكى بسبب الأوضاع الصعبة التى وصلت إليها ليبيا خلال السنوات الأخيرة، وقال الطفل فى المقطع " المسئولون دمروا بلادى ووطنى ..حسبى الله ونعم الوكيل فى اللى دمروا بلادنا".

واتهم الطفل الليبى فى مقطع الفيديو المتداول المسئولين بتدمير الدولة الليبية، وذلك فى ظل الفقر والحاجة وقلة السيولة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وعدم قدرة المواطنين على تلبية احتياجات أسرهم.

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وتعانى مدن الجنوب الليبى من تهميش كبير منذ أحداث 17 فبراير 2011 ولا تلتفت الحكومات الليبية المتعاقبة إلى مدن الجنوب التى تعانى من عدم وجود بنية تحتية أو توافر سبيل العيش الكريم فى مدن الجنوب الليبى.

وتخصص الحكومات الليبية أموال لا تكفى لتلبية احتياجات مدن الجنوب الليبى فى ظل اهمال إقامة مشروعات طرق أو مدارس أو مستشفيات تخدم أهالى الجنوب الليبى.

ويعانى المواطنون الليبيون فى جنوب ليبيا من أزمات كبيرة تتعلق بعدم توافر بنية تحتية من مستشفيات ومدارس وطرق، بالإضافة إلى تقصير الحكومات فى تقديم الدعم اللازمة لتلك المدن فى ظل انتشار وباء كورونا.