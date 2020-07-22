شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يلتقى السفيرة الأمريكية لدى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب اليوم، في السرايا الحكومية في بيروت، بسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال اللقاء التداول في الجهود التي تبذلها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفى وقت سابق ، أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب،أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات اللازمة في سبيل معالجة الأزمات التي يشهدها لبنان، مشيرا إلى أن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة مؤخرًا وتعمل على تطبيقها، تُشكل نقطة انطلاق في سبيل الحصول على برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.