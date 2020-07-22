شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 92 وفاة و2706 إصابات جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العراق عن تسجيل 92 وفاة و2706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى سياق مختلف، نقلت قناة العربية، في خبر عاجل، عن وسائل إعلام عراقية، تأكيدها انفجار عبوتين استهدفتا رتلا عسكريا في ذي قار. وأضافت وسائل إعلام عراقية: الرتل المستهدف بذي قار كان يحمل دعما للقوات الأمريكية.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الثلاثاء، عن تفكيك شبكة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال في بيان صحفي للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية: "إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من القاء القبض على شبكة إرهابية كاملة تابعة لفلول عصابات داعش الإرهابية"، مبينا أن "عملية إلقاء القبض كانت نوعية ومباغتة وسريعة".