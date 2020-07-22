المغرب وسلطنة عمان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء المغربى الدكتور سعد الدين العثمانى خلال لقائه اليوم الأربعاء سفير سلطنة عمان لدى المغرب الدكتور سعيد بن محمد البرعمى، تعزيز العلاقات التى تربط البلدين فى مختلف المجالات .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه تم التأكيد -خلال اللقاء- على أهمية تفعيل الاتفاقيات القائمة والإسراع في إنجاز الاتفاقيات التي لاتزال قيد الدراسة وتنشيط عمل مجلس رجال الأعمال والتعاون بينهم للاستفادة من الفرص والإمكانيات الكبيرة والمتاحة في البلدين.

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