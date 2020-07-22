شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البحرينى: التماسك البحرينى المصرى ارتكاز فاعل لحماية الأمن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن البحرينى، النائب يوسف الذوادى، أن التضامن "البحرينى - المصري"، يعد ارتكازاً فاعلاً لحماية الأمن القومى العربى بشكل أساسى بحسب صحيفة الوطن البحرينية. وأيد توجه البرلمان المصرى حول تبعات التطورات الليبية على مصر، والدعوة إلى الحوار فيما يتعلق بالتوصل لحلول تكفل تعزيز الأمن والاستقرار فى كلا الدولتين. وقال إن "مواقف القيادة فى البحرين لا تصب فى صالح الشأن المصرى فقط، بل تتعداه فى دعم الشأن العربى بصفة عامة، وتعكس الرغبة فى تحقيق التماسك الدولى ومكافحة الإرهاب". Advertisements وأكد على دعم المجلس النيابى لكافة الجهود التى تقوم بها جمهورية مصر العربية من أجل حفظ الأمن القومى العربى والدفاع عن المصالح والقضايا المشتركة، معتبراً إياها حقاً مشروعاً. وأردف "قدمت مصر دوراً ريادياً فى حماية الأمن القومى العربى وصون المصالح العربية ووحدة الصف بين العرب وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن البحرينى: التماسك البحرينى المصرى ارتكاز فاعل لحماية الأمن العربى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.