شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يسجل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السودان، تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " ليرتفع العدد الكلى للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 11127 حالة إصابة متضمنة 706 حالات وفاة، وتعافي 5816 حالة. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء "واس"، قالت وزارة الصحة فى بيان صادر عنها اليوم : إن العاصمة الخرطوم سجلت 86 حالة، والجزيرة 13، والشمالية 9، وكسلا 14، والقضارف 1، وولاية البحر الأحمر 12، فيما لم تسجل 12 ولاية أي حالات جديدة، مبينة أنه تم إجراء فحوصات بخمسة معامل بلغ إجماليها 706 عينات .

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