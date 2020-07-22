الأردن يسجل 7 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالى إلى 1120 إصابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، وجميعها قادمة من الخارج، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1120.

وأكدت وزارة الصحة الأردنية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم /الأربعاء/، تماثل أربع حالات جديدة للشفاء.

وقررت الحكومة الأردنية تمديد ساعات العمل لجميع الأنشطة الاقتصاديّةً حتّى الساعة الثانية عشرة ليلا على أن يبدأ تطبيق حظر التجوّل للمواطنين في تمام السّاعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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