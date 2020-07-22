شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: تسجيل 3760 إصابة جديدة بكورونا المستجد بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 3 آلاف و760 إصابة جديدة بكورونا المستجد بين صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم.

وأشارت الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأربعاء/ - أنه تم تسجيل 191 حالة وفاة، وتماثل 1623 حالة للشفاء.

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