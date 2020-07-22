شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يغادر فجر الخميس للولايات المتحدة لاستكمال العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزیر شؤون الدیوان الأمیري بالكويت الشیخ علي جراح الصباح بأن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سیغادر البلاد ورعایته فجر یوم غد الخمیس، متجھا إلى الولایات المتحدة الامریكیة.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، يأتي سفر أمير الكويت إلى الولايات المتحدة الأمريكية بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملیة الجراحیة الناجحة.

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وفى وقت سابق، أعلن وزير شؤون الديوان الأميرى الشيخ على الجراح، السبت، بأن الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

سبق هذا الإعلان، رسالة بعث بها رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم إلى أهل الكويت طمأنهم من خلالها على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مؤكداً أنه بخير وصحة وعافية.