مباحثات قطرية - أمريكية حول التعاون العسكري

الدوحة/ أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، الأربعاء، مع قائد القيادة الجوية المركزية الأمريكية، جريجوري جييو، أوجه التعاون العسكري بين بلديهما.

جاء ذلك في اجتماع بالعاصمة القطرية الدوحة، على هامش زيارة يقوم بها المسؤول العسكري الأمريكي للدولة الخليجية، بحسب وزارة الدفاع القطرية.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع "استعراض أوجه التعاون العسكري بين البلدين."

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وحضر الاجتماع عدد من كبار الضباط في القوات المسلحة القطرية.

ويتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية، على بعد 30 كلم جنوب غربي الدوحة.

وتمثل هذه القاعدة أكبر تواجد عسكري للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وتستخدمها واشنطن في حربها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بالجارتين سوريا والعراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.