أمير الكويت إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

الكويت/ محمد عبد الغفار/ الخليج 365

يغادر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده، فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

جاء ذلك في بيان لوزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح الأربعاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.

وقال جراح، إن "أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيغادر البلاد فجر غد الخميس متجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال العلاج".

وأضاف جراح، أن قرار توجه أمير الكويت إلى الولايات المتحدة جاء "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية ناجحة".

وأجرى أمير الكويت، الأحد، عملية جراحية تكللت بالنجاح.

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ولم يذكر الجراح آنذاك طبيعة العملية وتفاصيلها.

والسبت أعلن الجراح صدور مرسوم بالاستعانة بولي العهد نواف الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية موقتا، عقب دخول الأمير الصباح المستشفى لإجراء عملية جراحية للأمير، دون أن يحدد تفاصيلها.

ونص المرسوم الذي حصلت "الخليج 365" على نسخة منه، على صلاحيات محددة "طوال مدة العملية الجراحية المقررة وإلى حين زوال العارض الصحي".

وسبق أن أجرى أمير الكويت فحوصات طبية في الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.



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