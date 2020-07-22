كورونا.. 11 وفاة بالجزائر و7 إصابات بالأردن

الجزائر- عمان/ الخليج 365
سجلت الجزائر، الأربعاء، 11 وفاة بكورونا، فيما رصد الأردن 7 إصابات بالفيروس.
في الجزائر، سجلت وزارة الصحة 11 وفاة و594 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 337 مريضا.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 24 ألفا و672؛ منها 1111 وفاة، و16 ألفا و983 حالة تعاف.
وفي الأردن، سجلت وزارة الصحة 7 إصابات جديدة "غير محلية" بالفيروس رفعت الإجمالي إلى 1120.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الإصابات الجديدة لـ 6 مواطنين قادمين من الخارج، وحالة لسائق شاحنة أردني على الحدود.
كما سجلت 4 حالات شفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء ألفا و34، فيما استقرت الوفيات عند 11.
وإجمالا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى مساء الأربعاء، 15 مليونا و192 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 621 ألفا، وتعافى أكثر من 9 ملايين و175 ألفا، بحسب موقع "ورلدوميتر".
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