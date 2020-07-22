تركيا تؤكد استمرار وقوفها بجانب الشعب الليبي ضد أي عدوان

أنقرة/الخليج 365

أكدت تركيا مجددا استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان يستهدفه.

جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الذي انعقد الأربعاء، برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح البيان أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج البلاد ضد الإرهابيين بموجب الحقوق النابعة من القانون الدولي.

وأضاف أن تركيا مصممة على حماية مصالحها وحقوقها النابعة من القوانين الدولية في شرق المتوسط.

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وأشار إلى أن أنقرة لن تسمح بأي مبادرة يمكن أن تلحق الضرر بأجواء الأمن والاستقرار في قبرص.

وفيما يخص الاعتداءات الأرمينية على أراضي أذربيجان، أدان البيان بشدة السلوك العدواني لأرمينيا التي تحتل أراضٍ أذربيجانية منذ سنوات طويلة.

كما شدد مجلس الأمن القومي التركي على وجوب تخلي أرمينيا عن مواقفها العدوانية وانسحابها من الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

وأكد المجلس على أهمية تشكيل الآليات اللازمة من أجل قيام تركيا بالتحضير القوي في كافة المجالات.

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